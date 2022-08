O governador Ronaldo Caiado (UB) tem a maior rejeição na disputa ao governo de Goiás, com 15,2% de eleitores afirmando que não votariam em seu nome de jeito algum. Apesar de liderar o ranking na nova rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR, Caiado teve pouca variação em relação ao levantamento anterior, enquanto todos os adversários tiveram crescimento da rejeição. O deputado federal Major Vitor Hugo (PL) triplicou a resistência a seu nome, com 10,4%. No levantamento divulgado em 15 de julho, a rejeição era de 3,4%.

O professor Wolmir Amado (PT) aparece com rejeição de 7,9%, contra 3,9% da rodada anterior. Professor Pantaleão (UP) é rejeitado por 7,1%. Ele não aparecia no levantamento de julho porque não havia sido lançado pré-candidato na ocasião.

A resistência ao ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (Patriota) oscilou 3,5 pontos, exatamente a margem de erro da pesquisa - saiu de 2,5% para 6%.

A socióloga Cintia Dias teve oscilação de 3,2 pontos da rejeição - de 2,7% para 5,9%. Vinícius Paixão (PCO) e Helga Martins (PCB) foram citados por 5,7%, cada um. O empresário Edigar Diniz é o menos rejeitado, com 4,7%.

Dos eleitores consultados, 47,3% disseram não rejeitar nenhum dos candidatos e 12% se disseram indecisos.

Em levantamento realizado pelo Serpes em janeiro, contratado pela Associação Comercial e Industrial de Goiás (Acieg), Caiado tinha 19,5% de rejeição. Em julho passou a 14,7% e agora oscilou meio ponto porcentual para cima. Vitor Hugo tinha 6,9% no início do ano, reduziu a 3,4% e voltou a subir. Wolmir Amado tinha rejeição de 4,2%, caiu a 3,9% e subiu 4 pontos. Mendanha registrava 4,7% em janeiro e havia oscilado para baixo em julho. Agora tem 6%