Política Ressarcimento será com base na arrecadação anual, diz Comsefaz

De acordo com boletim publicado pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), o ressarcimento pela União aos estados das perdas de arrecadação provocadas pela redução do ICMS deve ser feito com base no cômputo da arrecadação anual.O boletim 32, a que o POPULAR teve acesso, faz referência ...