Política Retirada de produtores de arroz de terras indígenas não foi determinação de Lula Demarcação de território tradicionalmente ocupado por população indígena é prevista no Artigo 231 da Constituição de 1988

A retirada de agricultores das regiões de Raposa Serra do Sol, em Roraima, e Suiá Missú, no Mato Grosso, não foi determinação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à presidência, como afirma vídeo enganoso postado no Kwai, e sim da Justiça Federal, em 2006 e em 2012. A demarcação de terras tradicionalmente ocupadas por população indígena é prevista n...