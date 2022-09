Política Retorno está previsto para uma semana após a eleição

Após o dia da eleição, em 2 de outubro, os deputados estaduais de Goiás ainda terão mais uma semana de recesso. O retorno das sessões está programado para 11 de outubro, às 9h. O cenário comum é que os encontros ordinários ocorram às 15h. No entanto, no dia seguinte, 12 de outubro, é feriado, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Na Assembleia, as sessões em véspera de feriado ...