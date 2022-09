Assista ao debate O POPULAR/CBN AO VIVO.

O POPULAR e a CBN Goiânia realizam, na manhã desta quarta-feira (21), debate entre os candidatos ao governo de Goiás com participação de quatro candidatos: Gustavo Mendanha (Patriota), Major Vitor Hugo (PL), Cíntia Dias (PSOL) e Edigar Diniz (Novo). Também foram convidados Ronaldo Caiado (UB) e Wolmir Amado (PT), que não compareceram. Caiado cumpre agenda no interior do estado e Wolmir acompanha agenda com Geraldo Alckmin, vice de Lula, que cumpre agenda em Goiânia nesta quarta.

O debate é realizado no auditório do Grupo Jaime Câmara, no Setor Serrinha. A transmissão é feita pelo site do jornal e suas redes sociais e também pela rádio CBN. A mediação é feita pelo supervisor de Jornalismo da CBN Goiânia, Luiz Geraldo Teixeira.