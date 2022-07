Política Revisão do IPTU deve ser votada no próximo semestre Expectativa dos vereadores é de que o projeto chegue à Casa no retorno do recesso parlamentar

O projeto de revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deve começar a tramitar na Câmara Municipal de Goiânia no próximo semestre. Nos bastidores da Casa, há expectativa de que o projeto seja enviado pela Prefeitura de Goiânia no dia 1º de agosto, segundo conversas que o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) teria tido com os vereadores na segunda-feira (11)....