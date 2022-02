Política Revisão do IPTU vai mudar valor para 9,2 mil pessoas Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), deve anunciar alterações no valor cobrado pelo imposto nesta sexta-feira (4)

Atualizado às 21h37 Em meio ao desgaste político e com a população, provocado pelo reajuste no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), vai anunciar, nesta sexta-feira (4), redução no valor do tributo de 9.237 imóveis. A mudança, segundo fonte ligada ao Paço Municipal, pode chegar a ...