Política Roberto Jefferson comanda PTB mesmo afastado pelo STF, mostram mensagens Jefferson dá orientações por meio de sua mulher, Ana Lúcia, e também de Luiz Gustavo, que é secretário jurídico do PTB e o defende perante o Supremo

Mesmo após o STF (Supremo Tribunal Federal) ter determinado o afastamento de Roberto Jefferson da presidência do PTB, o ex-deputado seguiu dando as cartas no partido de dentro do presídio, segundo mensagens de WhatsApp obtidas pela Folha. Jefferson dá orientações por meio de sua mulher, Ana Lúcia, e também de Luiz Gustavo, que é secretário jurídico do PTB e o de...