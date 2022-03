Política Rogério Cruz antecipa exoneração de Geraldo Lourenço O prefeito determinou publicação do decreto de exoneração em Diário Oficial do Município ainda esta tarde

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), assinou a exoneração do secretário de Finanças, Geraldo Lourenço, no início da tarde desta sexta-feira (25), antecipando a saída do auxiliar, que ficaria no cargo até o fim do mês, segundo anunciado pelo próprio Paço Municipal. A antecipação ocorre depois de reportagem do POPULAR que revelou que o presidente do R...