Política Rogério Cruz anuncia flexibilização do uso de máscara em locais abertos de Goiânia nesta sexta A previsão é a de que o prefeito apresente também ações de retomada pós-pandemia em setores como infraestrutura, cultura, esporte e economia

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanas), anunciará, na manhã desta sexta-feira (11), flexibilização do uso de máscara em ambientes abertos da capital. A decisão será detalhada em coletiva de imprensa que será concedida ao lado do secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso, no Paço Municipal, às 9 horas. A previsão é a de que o prefeito aprese...