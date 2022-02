Política Rogério Cruz: "Brasília nunca influenciou a gestão de Goiânia" Prefeito diz que administra em conjunto com o Republicanos, mas que "manda quem está sentado na cadeira do Executivo"

Depois de trocar auxiliares em meio a embate interno no Paço Municipal e atritos com a Câmara, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), disse nesta segunda-feira (7) que "quem manda na gestão é o Executivo" e negou predominância dos correligionários do Distrito Federal. "Brasília nunca influenciou no governo de Goiânia. Qualquer governo trabalha junto ...