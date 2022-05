Política Rogério Cruz fez 44 trocas no 1º escalão da Prefeitura de Goiânia em 500 dias Dos 36 nomes que assumiram cargos no começo da atual administração, em janeiro de 2021, só 7 permanecem; 3 pastas tiveram 4 titulares em menos de 1 ano e meio

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), está há pouco mais de 500 dias à frente do executivo municipal, mas já fez 44 substituições em cargos considerados de primeiro escalão ou com funções de maior confiança do gestor municipal. Levantamento feito pelo POPULAR mostra que até o dia 24 de maio, das 36 pessoas que assumiram postos como secretários e similares ou ...