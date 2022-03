Política Rogério Cruz nomeia novos titulares do Procon e da Sefin de Goiânia Trocas se dão no contexto da chegada das eleições de 2022 e de imbróglio envolvendo o presidente do Republicanos do Distrito Federal (DF), Wanderley Tavares

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), publicou no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira (28) a exoneração de Carolina Pereira (Republicanos) do Programa de Defesa do Consumidor (Procon) e sua substituição por Jeová de Alcântara Lopes. Na mesma edição do DOM está a nomeação de Vinicius Henrique Pires Alves como secretário municipal de Finanças, a...