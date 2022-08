Política Romário Policarpo passa por cateterismo após aumento de pressão arterial Presidente da Câmara Municipal, vereador se sentiu mal no começo da tarde, enquanto atendia em seu gabinete

O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, o vereador Romário Policarpo (Patriota), passou por um cateterismo na tarde desta quarta-feira (10), após passar mal com dores no peito. As informações são da assessoria da Casa. Ele foi atendido no Hospital Incor São Lucas, pelo médico cardiologista Raphael Freire, que constatou um aumento na pressão arterial e medico...