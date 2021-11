O governador Ronaldo Caiado deu detalhes do circuito do velório de Iris Rezende, que irá ocorrer no Palácio das Esmeraldas, na tarde desta terça-feira (9).

A despedida ao emedebista será realizada dentro do palácio, no salão Dona Gercina e será aberto ao público. Segundo o governador, as pessoas terão acesso pela lateral do salão e não poderão parar, saindo pelo estacionamento do palácio.

O corpo do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, será enterrado às 17h no cemitério Santana, em Goiânia. O político morreu na madrugada desta terça-feira, aos 87 anos, após ficar mais de três meses internado, tratando complicações clínicas decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágio (AVCH), ocorrido no dia 6 de agosto.