Política Ronaldo Caiado passa a virada do ano no Nordeste de Goiás A região tem sido duramente afetada pelas chuvas, deixando moradores ilhados e rodovias danificadas. Governador segue de carro até Teresina de Goiás

Em vídeo publicado na manhã desta sexta-feira (31) nas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado disse que espera chegar em Teresina de Goiás, município do Nordeste goiano, no final do dia para, junto com sua equipe, comandar a entrega de mantimentos às famílias atingidas pelas fortes chuvas que têm caído na área. Ronaldo Caiado que vai passar a virada do ano na região. ...