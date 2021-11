Política Rosa Weber suspende emenda parlamentar estratégica para Bolsonaro Ministra Rosa Weber, do STF, determina suspensão de recursos manejados às vésperas de votações importantes para o governo, a exemplo da PEC dos Precatórios, aprovada na Câmara

A ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta sexta-feira (5) a suspensão das emendas parlamentares que são pagas a deputados e senadores e controladas pelo relator-geral da lei orçamentária que passa pelo Congresso.Essas emendas têm sido manejadas por governistas com apoio do Palácio do Planalto às vésperas de votações importantes para o Exe...