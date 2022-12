Política Rubens Otoni afirma que emenda do relator é legítima, mas não pode ser secreta Reeleito, goiano reforça que recursos indicados por parlamentares devem continuar, com alterações, se diz à favor da taxa do Agro e das negociações do governo eleito na PEC da transição e para a presidência da Câmara

“Espero que o STF tenha a visão que temos do absurdo que é o orçamento secreto.” A fala é do deputado federal reeleito Rubens Otoni sobre a posição de seu partido, o PT, a respeito das emendas do relator, mecanismo chamado de orçamento secreto e que: serviu para garantir apoio parlamentar ao governo de Jair Bolsonaro (PL); foi criticado pelo presidente eleito Luiz Inácio L...