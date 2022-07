Política Só seis partidos têm contas disponíveis no sistema do TSE Seis diretórios de partidos goianos mantêm atualizadas as contas partidárias; há recursos de fundo partidário e doações de pessoas físicas

Apenas seis diretórios estaduais de partidos goianos têm prestação de contas deste ano disponíveis no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A consulta foi feita pelo POPULAR em 14 de julho e mostra que as seis siglas somam R$ 649,4 mil em recursos, dos quais 94% foram transferidos pelos diretórios nacionais para manutenção das siglas no estado; parte do restan...