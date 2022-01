Política Saúde e Covid-19 são principais preocupações do goiano em 2022 Desemprego e perda de renda ocupam a segunda posição, com 16,1%, pouco à frente de inflação e aumento de preços, com 13,7%

A maior preocupação do eleitorado goiano este ano é com a área da saúde e com a Covid-19, aponta pesquisa Serpes contratada pela Associação Comercial e Industrial de Goiás (Acieg) e realizada dos dias 21 a 24 de janeiro. Para 40,8% dos entrevistados, os dois pontos são os maiores problemas de 2022. Desemprego e perda de renda ocupam a segunda posição, com 16,1%,...