A intervenção federal na área da Segurança Pública do Distrito Federal (DF), decretado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (8), após a invasão de terroristas aos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) estará em vigor até o dia 31 de janeiro e pode ser antecipada ou estendida.

Com a intervenção, todos os órgãos de segurança pública do DF ficam sob responsabilidade do secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Garcia Cappelli, subordinado ao presidente Lula. O documento afirma ainda que Garcia, “não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção”, ou seja, as ordens do interventor se sobrepõem às decisões do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB).

O advogado especialista em Direito Constitucional, Pedro Paulo Medeiros, explica que o Governo Federal não pode intervir no estado, exceto diante de certas necessidades, como os atos antidemocráticos deste domingo (8). “Houve a necessidade pontual de garantir a estabilidade institucional e a segurança pública no DF. Neste caso, o governo de Lula enxergou que o governo de Ibaneis Rocha não conseguiu garantir a ordem e, por isso, foi necessário intervir”, diz.

O documento afirma que o interventor exercerá o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança pública e pode requisitar, durante o período da intervenção, os bens, serviços e servidores afetos às áreas da Secretaria de Estado de Segurança do DF, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF e do Corpo de Bombeiros Militar do DF.

Pedro Paulo explica que o decreto é parcial e se diz respeito somente à segurança pública, podendo Ibaneis Rocha governar sobre as outras áreas. “Lula poderia fazer uma intervenção federal total, retirando o governo das mãos de Ibaneis, contudo, caso fizesse assim, enquanto estivesse em vigor, o Congresso Federal iria ‘parar’ e nenhuma emenda constitucional poderia ser aprovada”, fala.

Saiba quem é Ricardo Garcia

Garcia é o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O cargo é considerado o segundo mais importante da pasta, que é chefiada por Flávio Dino. Garcia é jornalista e pós-graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O novo interventor do DF está na equipe de Dino desde 2015, na época ainda no governo do Rio Grande do Norte. Garcia já trabalhou nas esferas municipais, estaduais e federais, passando pela assessoria de gabinete de vereador na cidade do Rio de Janeiro (RJ), Coordenadora Municipal de Políticas Públicas para Juventude do RJ, Ministério do Esporte e foi candidato a deputado estadual e vereador, mas não conseguiu se eleger.

