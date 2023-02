Delegado de polícia de carreira, André Gustavo Corteze Ganga é o novo delegado-geral da Polícia Civil de Goiás. Ele assume o cargo após Alexandre Lourenço pedir demissão "por motivos pessoais". A nomeação de Ganga foi publicada nesta sexta-feira (3), no Diário Oficial do Estado.

"Recebi com felicidade essa notícia. Vamos trazer mais operacionalidade à Polícia Civil, o que os policiais estavam almejando há algum tempo, tanto que já participei de três listas tríplices. Agora poderemos atender os anseios dos policiais", afirma André.

O anúncio oficial do novo delegado-geral da Polícia Civil de Goiás será realizado por Ronaldo Caiado (UB) nesta segunda-feira (6). Na ocasião, o governador anunciará também outros nomes da cúpula da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), em evento no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia.



Currículo

Ganga é formado em Administração de Empresas (1999) e Direito (2002) pela Universidade de Ribeirão Preto, com pós graduação em Direito Penal e Processo Penal. André foi também instrutor da Academia da Polícia Civil do Estado de Goiás por 16 anos e coordenou o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil do Estado de Goiás (GT-3) por 17 anos.

O novo delegado-geral da Polícia Civil de Goiás foi ainda superintendente da Polícia Judiciária. Recentemente, André fez os cursdos de Contraterrorismo e resgate de Reféns (RAID), na França e Entradas especiais e resgate de Reféns (GEO), na Espanha.

Atualmente, Ganga preside o Comitê Nacional dos Coordenadores de Operações Policiais Especiais do Brasil.

Leia também:

- Alego aprova reformas do governo e do Legislativo

- Prata é o mais votado para procurador-geral