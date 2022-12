O conselheiro Saulo Mesquita foi eleito por unanimidade nesta quarta-feira (30) como o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO). Helder Valin será o vice-presidente e Sebastião Tejota o corregedor-geral. O mandato corresponde ao biênio 2023/2024. A posse deve ocorrer antes do início das atividades do Tribunal no ano que vem.

A eleição é realizada, conforme o regimento do órgão, na terceira sessão ordinária do mês de novembro. O atual presidente, Edson Ferrari, desejou à mesa diretora eleita sucesso na gestão dos próximos dois anos à frente do Tribunal.

Após a apuração dos votos, Mesquita agradeceu aos demais conselheiros e afirmou que irá buscar a experiência dos ex-presidentes do TCE-GO para fazer uma boa gestão e disse ter consciência sobre os servidores comprometidos com o poder público que tem ao seu lado. O vice-presidente eleito, Helder Valin e o corregedor eleito, Sebastião Tejota, também agradeceram pelos votos.

