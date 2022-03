Política Se achar que não devo sair de folga, não vote em mim, diz Bolsonaro Bolsonaro foi questionado sobre os gastos de sua viagem de férias a Santa Catarina no fim do ano

De folga até a quarta-feira (2) em Guarujá, no litoral de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) reclamou nesta segunda (28) dos questionamentos a respeito do gasto com dinheiro público em viagens suas e de auxiliares do governo. "Eu estou aqui num quarto no quartel do Exército no Guarujá. Não tem despesa nenhuma aqui. Quanto custa a diária desse quarto aqui? ...