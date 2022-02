Política ‘Se achou que não iria se envolver com piso, o governo se enganou’ diz Profª Dorinha (União Brasil) Presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados diz que cabe à União ajudar cidades no pagamento do piso dos docentes

“Se o governo federal imaginou que ia confirmar o piso e não se envolver com a questão, ele está enganado.” A fala é da deputada Professora Dorinha (União Brasil-TO), presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e uma das principais articuladoras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Ao POPULAR, ela diz que municípios que estão com...