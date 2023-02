Política “Se tiver condições de reeleição, o partido vai dar todo apoio”, diz Rogério Cruz Prefeito de Goiânia afirma estar ciente de que “precisa viabilizar” sua candidatura à reeleição para obter respaldo dentro do próprio partido e na busca por alianças

Em momento em que a classe política começa a voltar os olhos para as eleições municipais, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), diz estar ciente de que “precisa viabilizar” sua candidatura à reeleição, garantindo aumento de popularidade e musculatura. Ele admite que depende disso para obter respaldo dentro do próprio partido e na busca por alianças, inc...