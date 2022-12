Política Secretária da Economia de Goiás diz ser ‘provável' que estado seja convidado a sair do RRF Em clima de despedida, secretária diz que Goiás já possui caixa para deixar o regime, mas que o governo federal pode propor a iniciativa

Segundo a secretária de Estado da Economia, Cristiane Schmidt, não só o estado já tem condições de deixar o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) como pode ser convidado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) a deixar o regime. Em entrevista ao POPULAR, a titular faz um balanço dos primeiros quatro anos de gestão na área fiscal do estado e avalia as perspectivas par...