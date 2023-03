Na semana em que se celebra o Dia da Mulher, dois secretários da Prefeitura de Morrinhos viraram alvos da Polícia Civil por suspeita de crimes contra o gênero. Um deles é Ernane Caetano, secretário de Administração do município. A vítima, uma servidora municipal, procurou a polícia nesta quarta-feira (8) e denunciou que ele teria tentado estuprá-la dentro da sala dele.

Já o outro, Alessandro Damacena, titular da Secretaria de Comunicação, foi preso em flagrante no último fim de semana suspeito de ter agredido uma mulher. Ele foi solto sob fiança. A informação foi apurada com exclusividade pelo POPULAR e confirmada pelo delegado Fabiano Jacomelis.

Conforme o registrado integrado de ocorrência (Rai) ao qual a reportagem teve acesso e que foi marcado sob o crime de tentativa de estupro, a servidora relatou à polícia que trabalha na Prefeitura de Morrinhos desde 2021 e que seu serviço dependia de assinaturas de Ernane, titular da Administração.

No entanto, a mulher disse que passou ouvir frases como “Como você está bonita” e “Como você está com a bunda grande” do secretário. Segundo ela, em outubro de 2022, ela teria ido até a sala de Ernane pegar assinaturas e, nesse momento, o servidor teria trancado a sala e a segurado pelo braço, passando a mão em seus seios e nádegas, além de tentar beijá-la.

Ainda segundo a vítima à polícia, Ernane ainda teria levantado a blusa e o sutiã dela e tapado sua boca para que ela não gritasse. De acordo com a mulher, ele ainda teria ameaçado: “Não conta pra ninguém, senão você já sabe”. Apesar de o Rai ter sido registrado como estupro tentado, o delegado Fabiano Jacomelis afirmou que o caso ainda será investigado para confirmar se realmente se enquadrará neste crime.

Quanto ao secretário Alessandro Damacena, esse foi preso em flagrante no fim de semana e enquadrado na Lei Maria da Penha. No entanto, de acordo com Jacomelis, ele pagou fiança e foi solto. Procurada, a Prefeitura de Morrinhos disse ter tomado conhecimento dos fatos recentemente e que, em breve, emitirá um posicionamento oficial.

O POPULAR também tentou contato com Ernane e Alessandro pelos telefones de suas secretarias, mas não obteve retorno. O espaço permanece aberto.

