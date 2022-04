Política Seis pré-candidatos estão no páreo pelo governo de Goiás O governador Ronaldo Caiado (UB) sai à frente com apoio de oito partidos; para o Senado, disputa foi zerada com a confirmação da desistência de Henrique Meirelles

Ao fim do prazo de filiações partidárias, primeira etapa relevante do calendário eleitoral, o cenário da disputa ao governo de Goiás tem seis pré-candidatos, com o governador Ronaldo Caiado (UB) saindo à frente com apoio de oito partidos.Os dois principais adversários, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, e o deputado federal Vitor Hugo se filiaram ao ...