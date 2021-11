Política Sem consenso, Senado deve alterar PEC dos Precatórios Texto pode voltar para a Câmara; governo tenta concluir votações até início de dezembro para evitar plano B para Auxílio Brasil de R$ 400

Sem conseguir construir uma proposta de consenso, o governo decidiu buscar apoio nas principais bancadas do Senado para aprovar a proposta de emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, que dá calote em dívidas da União reconhecidas pela Justiça. No entanto, deverá precisar ceder com algumas emendas, como duas propostas pelo MDB, o que vai resultar inevitavelmente na volta da pro...