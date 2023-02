Política Sem definição, Talles faz papel de líder em sessão extraordinária Ele é um dos cotados para ser escolhido para líder do governo pelo governador Ronaldo Caiado (UB)

Na expectativa pela definição do novo líder do governo pelo governador Ronaldo Caiado (UB), o deputado estadual Talles Barreto (UB) acabou cumprindo esse papel na sessão extraordinária realizada na tarde desta quinta-feira (2) na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Ele é um dos cotados para ser escolhido para o posto. Além de já ter sido líder do governo qu...