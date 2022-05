Política Sem Doria, goianos miram em Leite Com a desistência de João Doria à disputa à Presidência da República, o PSDB de Goiás passa a defender pré-candidatura de Eduardo Leite, rechaçando apoio a Simone Tebet (MDB)

Com a desistência de João Doria em disputar a Presidência da República neste ano, a cúpula do PSDB em Goiás passou a defender que o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assuma a pré-candidatura do partido ao Palácio do Planalto.Isolado no PSDB, depois de o presidente nacional da sigla, Bruno Araújo, apoiar a senadora Simone Tebet (MDB) como candidata ...