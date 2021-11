Política Sem Iris Rezende, aliança com MDB fortalece ainda mais Ronaldo Caiado A morte do líder político histórico favorece o projeto de reeleição do governador, tanto pela falta de nome forte entre os próprios emedebistas quanto na oposição, avaliam cientistas políticos

Mesmo depois de já ter anunciado a aposentadoria na política, Iris Rezende foi decisivo na aliança de partidos antes rivais, o DEM do governador Ronaldo Caiado, e o MDB, cujo presidente estadual, Daniel Vilela, foi anunciado com grande antecedência o vice na chapa que busca a reeleição. A morte de Iris, no último dia 9, consuma essa nova realidade, em que o situacionis...