Política Senado aprova alteração para incluir Iris Rezende no nome do aeroporto de Goiânia Texto seguirá para votação na Câmara dos Deputados

O Senado aprovou, no final da tarde desta terça-feira (23), a proposta que altera o nome do aeroporto de Goiânia para Aeroporto Internacional Iris Rezende Machado. O texto seguirá agora para votação na Câmara dos Deputados. O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) é o relator do projeto de lei (PL 3.999/2021) que homenageia Iris Rezende, que faleceu no dia 9 de novemb...