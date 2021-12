Política Senado aprova Mendonça no STF e confirma 2ª indicação de Bolsonaro Nome ‘terrivelmente evangélico’ recebeu 47 votos a favor e 32 contra; na sabatina, buscou se descolar do presidente e descartou religião na corte

O Senado aprovou nesta quarta-feira (1º) a indicação de André Mendonça, 48, para uma vaga de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). O nome de Mendonça, ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, foi referendado pelos senadores por 47 votos a favor e 32 contra. Eram necessários 41 votos, de um total de 81 integrantes do Senado, para...