Política Senado aprova proposta que retira do teto de estados despesas com emendas e transferências da União Prazos de validade dos concursos voltam a contar a partir de 2022, prevê projeto

O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (9) um projeto de lei complementar que retira do teto dos gastos dos estados as despesas com emendas parlamentares e também as transferências da União. A proposta foi aprovada por 56 votos favoráveis dos senadores e sete contrários. Como se trata de um projeto de lei complementar, eram necessários 41 votos. O projet...