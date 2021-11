Política Senado aprova voto de pesar pela morte do ex-senador Iris Rezende Corpo do político foi sepultado no início da noite desta terça-feira (9)

O Senado Federal aprovou nesta terça-feira (9) voto de pesar pela morte do ex-governador de Goiás, ex-prefeito de Goiânia e ex-senador, Iris Machado. O corpo do político foi sepultado esta noite no cemitério Santana, em Goiânia. O emedebista morreu nesta madrugada. Ele estava internado havia mais de três meses se recuperando de um acidente vascular cerebr...