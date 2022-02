Política Senado convoca Queiroga e Damares para explicar notas técnicas contra vacinação Em 21 de janeiro, o Ministério da Saúde publicou nota que rejeita a eficácia da vacina contra a Covid-19 e atribui eficiência à hidroxicloroquina para tratar a doença

A Comissão de Direitos Humanos do Senado convocou os ministros Marcelo Queiroga (Saúde) e Damares Alves (Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) para dar explicações sobre notas técnicas de seus ministérios. Integrantes do colegiado afirmam que os documentos caracterizam tentativas do governo de se contrapor à vacinação contra a Covid-19. Em 21 de janeiro,...