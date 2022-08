Política Senado: Marconi Perillo tem 24% das intenções de voto contra 18% de Delegado Waldir Pesquisa Ipec/TV Anhanguera divulgada nesta quinta-feira (25) mostra os dois candidatos empatados no limite da margem de erro

O candidato ao Senado Marconi Perillo tem 24% das intenções de voto, segundo pesquisa Ipec/TV Anhanguera divulgada nesta quinta-feira (25). Delegado Waldir (UB) foi mencionado por 18%. Com isso, os dois candidatos estão empatados no limite da margem de erro do levantamento, que é de 3 pontos porcentuais para mais ou menos. A pesquisa mostra João Campos (Repub...