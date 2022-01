O senador por Goiás Luiz do Carmo (MDB), 63 anos, está em tratamento contra a Covid-19 há cerca de cinco dias.

O parlamentar segue isolado em casa e afirma ter apenas sintomas leves, como dor de garganta. Carmo é vacinado contra a Covid-19.

Neste início de ano, Goiânia passa por surto de influenza e o aumento de casos de dengue combinados com a Covid-19, cenário que tem sobrecarregado o sistema de saúde.

Em Goiás, outra autoridade política que também foi diagnosticada com a doença recentemente é prefeito da capital, Rogério Cruz (Republicanos). Em nota publicada nas redes sociais neste domingo (9), o chefe do Executivo afirmou que não tem sintomas e uma tomografia realizada na sexta-feira (7) não apresentou nenhuma alteração nos pulmões. Cruz testou positivo no dia 4 de janeiro.