Política Senador Luiz do Carmo nega apoio a Gustavo Mendanha Senador afirmou, durante evento em Rio Verde, que prefeito de Aparecida ‘será primeiro governador evangélico’ de Goiás, mas, após repercussão, diz que ainda não fechou apoio a ele

Três dias depois de dizer que o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, será governador de Goiás, o senador Luiz do Carmo nega que tenha fechado apoio à sua pré-candidatura ao governo. Os dois, que eram do MDB e agora estão sem partido, estiveram juntos na 50ª Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Convenção das Assembleias de Deus de Goiás, em Rio Verde, no d...