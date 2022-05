Política Senador quer discutir mais a mudança no Código Florestal Matéria propõe aumentar em quatro anos o marco temporal, o que abre espaço para regularizar áreas desmatadas até 25 de maio de 2012

Tramita na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado um projeto de lei que propõe alteração no Código Florestal para aumentar em quatro anos o marco temporal determinado pela lei. A matéria abre espaço para que áreas desmatadas até 25 de maio de 2012 sejam regularizadas com normas mais flexíveis. O único senador de Goiás na comissão é Luiz Carlos do...