Política Senadores cogitam convocar Aras sobre resposta a relatório da CPI Procurador-geral pode ser chamado para depoimento caso não se manifeste em até 30 dias a respeito do parecer final da CPI da Covid

Os senadores que pertenciam ao grupo majoritário da CPI da Covid avaliam convocar o procurador-geral da República, Augusto Aras, para prestar depoimento em alguma comissão do Senado caso ele não se manifeste em até 30 dias sobre o relatório final da CPI.Além disso, os membros do grupo ainda pretendem avaliar na última semana do mês o protocolo para um pedido de impe...