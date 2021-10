Política Senadores entregam cópia do relatório da CPI da Covid a Fux Aziz, Randolfe e Humberto Costa se reuniram com o magistrado durante intervalo da sessão do tribunal

Senadores da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid visitaram o STF (Supremo Tribunal Federal) nesta 5ª feira (28.out.2021) para entregar uma cópia do relatório final do colegiado ao presidente da Corte, ministro Luiz Fux. Os congressistas se reuniram com o magistrado por cerca de 30 minutos durante o intervalo da sessão plenária do t...