Política Senadores goianos defendem Auxílio Brasil fora do teto de gastos Kajuru e Vanderlan são favoráveis que a PEC da transição, que tramita na Casa, amplie programa social mas ainda avaliam íntegra do projeto

Os senadores por Goiás Jorge Kajuru (Podemos) e Vanderlan Cardoso (PSD) dizem que são a favor de retirar o Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, no valor de R$ 600, do teto de gastos, mas que ainda não têm uma posição definida em relação à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição como um todo. A proposta foi enviada pelo Executivo, com ar...