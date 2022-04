Política Serviços de atendimento ao eleitor serão prestados em prédio do TRE no Setor Bueno Tribunal inaugurou nesta quarta-feira (6) instalações próprias no edifício Ialba-Luza

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) inaugurou nesta quarta-feira (6) o funcionamento de serviços no edifício Ialba-Luza, situado na esquina da Avenida T-1 com a Orestes Ribeiro, no Setor Bueno. Entre os departamentos que irão funcionar no local está a Central de Atendimento ao Eleitor, onde são realizados procedimentos em relação ao título de ele...