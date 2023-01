Atualizada às 15h do dia 9 de janeiro de 2023

A servidora pública da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa/GO), Diana Karla Ribeiro Soares, foi uma das participantes dos atos terroristas que ocorreram neste domingo (8), em Brasília, no Distrito Federal (DF). Pelas redes sociais, a mulher publicou fotos com manifestantes e também no prédio do Congresso. A Agrodefesa/GO informou que a advogada foi exonerada nesta segunda-feira (9).

Diana chegou a publicar uma foto no Palácio dizendo que os atos eram pacíficos, “até iniciar o ataque da polícia aos patriotas desarmados. Tinha família, criança, cadeirante...”, escreveu a mulher.

A primeira imagem mostra Diana com outras duas mulheres e uma criança. Na segunda imagem, quando ela já está no alto do prédio, é possível identificá-la pelo tênis, relógio, cor de esmalte e acessórios utilizados.

Diana é servidora comissionada da Agrodefesa e possui um salário de R$ 1,7 mil.

Durante as manifestações, o POPULAR publicou uma série de matérias nas quais mostrou policiais filmando o vandalismo e conversando com quem estava presente. Há também o registro dos manifestantes derrubando um cavalo da polícia. O Supremo Tribunal Federal (STF) enxerga os atos como um terrorismo.

Ao POPULAR, a Agrodefesa informou que após conhecimento oficial sobre a participação da servidora nos atos ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília, a direção decidiu exonerá-la do cargo nesta segunda-feira (9).

A reportagem entrou em contato por mensagem com Diana e a ex-servidora informou que irá se manifestar. O espaço permanece aberto.