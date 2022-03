Política Servidores aceitam reajuste de 10,16% da data-base, proposta pelo governo de Goiás Entidades esperavam um ajuste de 25,5%, mas o governo alega que só consegue conceder a reposição de 10,16%, de acordo com a inflação

Em assembleia realizada na manhã desta terça-feira (8), os servidores presentes aceitaram a proposta do governo de Goiás de pagar a data-base atrasada com a alíquota de 10,16%, ou seja, de acordo com a inflação. A decisão foi tomada em votação, durante manifestação feita em frente à antiga sede da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), na Alameda dos Buritis, nesta m...