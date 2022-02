Política Servidores da área de segurança protestam contra Romeu Zema em BH Os policiais acusam o governo de não cumprir acordo para recomposição por perdas inflacionárias fechado em 2019

Com autorização do comando da Polícia Militar de Minas Gerais para participação de agentes da ativa, servidores das forças de segurança do estado fizeram protesto por reajuste salarial contra o governo de Romeu Zema (Novo) nesta segunda-feira (21) em Belo Horizonte.Os policiais acusam o governo de não cumprir acordo para recomposição por perdas inflacionárias fechado e...