Política Servidores da Alego já trabalham em mudança para nova sede Semana foi de encaixotamento de documentos e aparelhos, que começam a ser transferidos para edifício no Parque Lozandes

Com o objetivo de realizar a primeira sessão de 2022 no plenário da nova sede, no dia 15 de fevereiro, os servidores da Assembleia Legislativa de Goiás trabalham no processo de encaixotamento de documentos e aparelhos que estão no atual prédio da Casa, no Setor Oeste, e que já começaram a ser transferidos para o novo edifício, localizado no Parque Lozandes. Nesta semana,...